Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau. Mit über drei Promille am Einkaufsmarkt

Freiburg (ots)

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Dienstag gegen 18.00 Uhr an einem Einkaufsmarkt in der Meinrad-Thoma-Straße. Eine Frau meldete eine stark alkoholisierte Person, die im oben genannten Bereich liegen würde. Vor Eintreffen der Streife entfernte sich der Betrunkene aber in Richtung Innenstadt, wobei er dafür schwankend die komplette Fahrbahn nutzte. Im Kreuzungsbereich zur Franz-Josef-Faller-Straße konnte der 32 Jahre alte Mann dann von den Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Er war unverletzt aber sichtlich alkoholisiert, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 3,5 Promille. Zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen, konnte aber später an eine Angehörige übergeben werden.

