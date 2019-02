Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190222-4: Festnahme nach Zeugenhinweis - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein polizeibekannter 32-jähriger Mann schlug eine Autoscheibe ein, stahl eine Handtasche und rannte davon. Ein Zeuge folgte ihm bis zum Eintreffen der Polizei.

Ein 62-jähriger Zeuge sah am Donnerstag (21. Februar) um 13:55 Uhr einen Mann, der die Seitenscheibe eines auf dem Märchenring abgestellten Autos einer anwesenden Familienangehörigen einschlug. Der Dieb stahl die auf dem Sitz liegende Handtasche und rannte in Richtung Froschkönigweg davon. Der Zeuge informierte seine Familienangehörigen, die die Verfolgung des Flüchtenden aufnahmen und die Polizei informierten. Die Beamten stellten den 32-Jährigen exakt zwölf Minuten später an einem Spielplatz an der Erft in der Nähe des Heinzelmännchenwegs und nahmen ihn fest. Er war geständig und zeigte den Polizisten die auf seiner Flucht weggeworfene Handtasche und das entnommene Portemonnaie. Zudem fanden die Beamten an der Erft seine Handschuhe und einen Nothammer, mit dem er die Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Die Geschädigte erhielt ihre Handtasche nebst Inhalt zurück. Die Beamten brachten den 32-Jährigen zum Kriminalkommissariat 21 nach Bergheim und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

