Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim und Gaststätte

Steinfeld (ots)

In der Zeit von 20./21.02.19, zwischen 19:30 Uhr und 09:15 Uhr, wurde in Steinfeld in ein Vereinsheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelte ein Seitenfenster auf und gelangte so zu den Vereinsräumen. Anschließend wurde in die nebenan gelegenen Gaststätte eingebrochen. In beiden Fällen wurde Bargeld entwendet. Der Sachschaden beträgt circa 2000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

