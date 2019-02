Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/A65 - Audi übersehen

Edesheim/A65 (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin wollte gestern Abend (21.02.2019, 19.20 Uhr) einem Sprinter das Auffahren auf die A65 von der Raststätte Pfälzer Weinstraße West ermöglichen und wechselte dabei ihre Fahrspur. Ein 20-jähriger Audifahrer, der sich auf der Überholspur befand, konnte eine Kollision mit der 24-Jährigen nur noch verhindern, indem er nach links auswich und dabei die Mittelschutzplanke touchierte. Daraufhin schleuderte sein Fahrzeug über die Fahrbahn und kam auf dem rechten Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall flogen Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn der A 65, wobei das Dach und die Windschutzscheibe eines BMW beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte bei 20.000.- Euro liegen. Verletzt wurde niemand. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch umherfliegende Fahrzeugteile einen Sachschaden erlitten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



