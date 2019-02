Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Langfinger dringen in Rohbau ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Mühlstraße über ein Baugerüst in einen Rohbau eingedrungen und haben dort verschiedene Werkzeuge und Installationsmaterial entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

