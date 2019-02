Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/A65 - Verlorener Kotflügel

Edenkoben/A65 (ots)

Weil an einem bislang unbekannten Fahrzeug der Kotflügel weggeflogen ist, musste durch die Polizei Edenkoben gestern Mittag (21.02.2019, 13.50 Uhr) auf der A 65 in Fahrtrichtung Neustadt die Gefahrenstelle beseitigt werden. Vom Verursacher ist bislang nichts bekannt. Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

