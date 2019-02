Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/A65 - Kennzeichenmissbrauch

Landau (ots)

Eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch handelte sich ein 39-jähriger Volvo-Fahrer aus Belgien gestern Abend (20.02.2019, 20.50 Uhr) auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost ein. Für seine Freundin kaufte er am Morgen in Bayern ein Fahrzeug, an welches er Kennzeichen montierte, die für ein anderes Auto ausgegeben waren. Anhand einer Überprüfung bemerkten die Beamten sehr schnell die Unstimmigkeit. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nach einer Nacht in der Südpfalz musste er sich entsprechende Ausfuhrkennzeichen besorgen sowie eine Sicherheitsleistung von 400.- Euro entrichten.

