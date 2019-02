Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall mit Dachs

Edenkoben (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Dachs kam es am frühen Morgen (21.02.2019, 00.15 Uhr) auf der A 65 bei Edenkoben. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer kollidierte dabei kurz vor der Ausfahrt Edenkoben mit dem Tier, das noch an der Unfallstelle verendete. Am Unterboden des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden von 300.- Euro.

