Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In die Kasse gegriffen

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Donnerstag, 21.02.19, um 12:30 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Schweigen-Rechtenbach zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte englisch sprechende männliche Person, 40-50 Jahre alt, schwarzer Bart, schwarze Haare und Sonnenbrille, hielt sich am Verkaufstresen auf und griff plötzlich in die offene Kasse. Hierbei wurden 190.- Euro Bargeld entwendet. Der Täter verließ, vermutlich in Begleitung einer Frau mit rosafarbigem Kopftuch, den Laden. Das Paar entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

