POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Wolfstein (ots) -

Gegen die Hauswand und ein Regenfallrohr ist am Dienstagabend ein PKW-Fahrer "Am Ring" gefahren. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich der Hauseigentümerin vorzustellen. Allerdings blieben einige Fahrzeugteile zurück, die den Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Lauterecken zuversichtlich machten, den Schadensverursacher ermitteln zu können. Bei einem Telefonat mit der Geschädigten erfuhr er am Mittwochmorgen, dass sich bei ihr kurze Zeit zuvor der PKW-Fahrer gemeldet hatte. Der Schaden am Gebäude wird auf 500 Euro und der am stark deformierten PKW auf 2000 Euro geschätzt.

