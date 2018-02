POL-PDKL: Aschebraten löst Feuerwehreinsatz aus

Hundsbach (ots) -

Eine starke Rauchentwicklung in der Hauptstraße hat eine Nachbarin zur Verständigung der Feuerwehr veranlasst. Am Späten Montagnachmittag hatte die Dame den Rauch einem brennenden Gebäude einige Häuser unter ihrem Wohnhaus zugeordnet. Sie zögerte nicht, den Notruf zu benutzen, was auch durchaus als richtig zu bewerten ist. Bei einem Wohnhausbrand zählt jede Minute! Jedoch stellte sich beim Eintreffen der Feuerwehr heraus, dass der Nachbar im Freien einen Aschebraten im Feuer garte. Bei minus sechs Grad Celsius hatten die für das Feuer verwendeten frisch geschnittenen Tannenzweige immensen Rauch verursacht. Empfehlung der Polizei: Die Nachbarn hätten vielleicht trockenes Holz gestiftet, wenn sie zum Braten eingeladen worden wären.

