POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch

Heraschweiler-Pettersheim (ots) - Am heutigen Montagvormittag wurde in Herschweiler-Pettersheim in der Bockhofstraße während der drei stündigen Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Einbrecher hebelten an der Rückseite der Terrasse ein Fenster auf und stiegen dort in das Haus ein. Das ganze Haus wurde von den Einbrechern durchstöbert, Schmuck und Bargeld wurden entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte unter 06381-919-0 an die Polizei Kusel.

