POL-PDKL: Leitungsrohre eingefroren

Im Wohnzimmer sei alles verqualmt, so berichtet eine Anruferin aus Hohenöllen am Dienstagabend der Polizei. Die eingesetzte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass aus einem Überdruckventil Wasserdampf entwichen war. Der Ofen im Wohnzimmer ist an die Warmwasserversorgung angeschlossen. Da Zuleitungsrohre, unterhalb vom Dach verlaufend, zugefroren waren, hatte sich ein Rückstau gebildet.

