Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190222-2: Festnahmen nach Einbruch in Schuppen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen (22. Februar) zwei Männer festgenommen, die in einen Schuppen am Haubenlerchenweg eingebrochen waren.

Eine Zeugin (61) hörte gegen 02:00 Uhr Geräusche auf ihrem Grundstück. Als sie nachsah, entdeckte sie einen Mann in ihrem Schuppen. Sie trieb den Eindringling in die Flucht und verständigte die Polizei. Polizisten fahndeten nach dem Einbrecher. Im Bereich der Leipziger Straße/Am Vogelwäldchen trafen sie auf zwei Männer, die ein Kabel, das aus dem Schuppen stammte, mit sich führten. Zudem passte eine Personenbeschreibung der 61-jährigen Zeugin zu einem der beiden. Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

