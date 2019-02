Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190222-1: Rauchgranaten in Wohnung gezündet - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (21. Februar) sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Himmelreich" eingedrungen und haben zwei Rauchgranaten gezündet.

Die Unbekannten verschafften sich gegen 10:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten diverse Schränke. Bevor sie das Gebäude wieder verließen, zündeten sie zwei Rauchgranaten, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung und einem Feuerwehreinsatz führte. Zu einem Brand kam es nicht. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

