POL-PDKL: Weißer LKW nach Unfallflucht gesucht

Die Mauer um den Dorfbrunnen herum wurde stark beschädigt, weshalb vermutlich der LKW vorne rechts auch beschädigt sein dürfte. Bild-Infos Download

Kappeln (ots) -

Ein LKW prallte am Dienstagmorgen, um 09:20 Uhr gegen eine Mauer beim Dorfbrunnen in der Straße "Oberdorf". Der Fahrer flüchtete in Richtung Merzweiler fahrend von der Unfallstelle. Nach Zeugenhinweisen handelte es sich um einen weißen LKW mit blauer Schrift an der Seite. Leider konnten die Kennzeichen nicht abgelesen werden, weshalb die Polizei um weitere Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Telefon-Nummer 06382 9110 bittet.

