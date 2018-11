POL-PDKL: Betrug mit Tickets für Bundesligaspiel

Lauterecken (ots) -

Über eine Internet-Plattform hat ein Mann ein Ticket für ein Bundesligaspiel bestellt. Er hat für seine 63 Euro auch eine Eintrittskarte geschickt bekommen, jedoch stand darauf ein anderer Name. Der Verein teilte auf Nachfrage mit, dass die personalisierten Tickets nur für den Eigentümer gilt, dessen Name aufgedruckt ist. Zudem erfuhr der Geschädigte, dass es mehrere betrogene Sport-Interessierte gibt, die via der gleichen Internet-Plattform bestellt hatten.

