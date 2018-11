POL-PDKL: Kind bei Schulbusunfall verletzt

Blaubach (ots) - Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Kuseler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind von einem Auto erfasste wurde. Das Kind wollte die Straße hinter einem abfahrenden Schulbus überqueren. Zunächst wurde von schweren Verletzungen bei dem 9-jährigen Mädchen ausgegangen so dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht und das Mädchen wurde mit leichten Prellungen und Schürfwunden an Kopf und Füssen in eine Kinderklinik verbracht.

