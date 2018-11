POL-PDKL: Polizei sucht Unfallzeugen

Lambsborn (ots) - Am Montagmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ein Radlader wollte gegen 12.00 Uhr in Höhe des Friedhofs an einem parkenden Pkw vorbeifahren. In diesem Moment wurde er von einem anderen Fahrzeug überholt. Hierdurch musste das Baufahrzeug ausweichen und rammte trotz Vollbremsung einen Smart. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der unfallbeteiligte Opel-Fahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, insbesondere zu dem flüchtigen Opel mit Zweibrücker Kennzeichen machen können. 06371 / 9229-0

