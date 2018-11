POL-PDKL: Ware nach Zahlung nicht erhalten

Meisenheim (ots) -

200 Euro hat eine Frau einer Anbieterin auf einem Internet-Portal für Karten zu einem Konzert in Kaiserslautern überwiesen. Die Karten wurden ihr jedoch nicht übersandt. Die Spuren führten die Ermittler zu einer Dame in Norddeutschland, die bereits wegen ähnlich gelagerter Betrügereien in Erscheinung getreten ist.

