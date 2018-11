POL-PDKL: Verstärkte Personen- und Fahrzeugkontrollen

Landstuhl (ots) - Die Polizei Landstuhl führte seit Anfang November an mehreren Tagen, insbesondere nachts, intensivierte Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei wurden knapp 400 Fahrzeuge und etwa 100 Personen überprüft. In zwei Fällen konnten Personen festgenommen werden, gegen die Haftbefehle wegen Betrügereien bestanden. Gegen 17 Fahrer wurden Anzeigen erstattet, da sie nicht mehr in der Lage waren ihr Gefährt sicher zu führen. Gleich in mehreren Fällen stand dies im Zusammenhang mit dem Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr versichert, in einem Fall waren die Kennzeichen eines Pkws verfälscht, zudem wurden in diesem Fahrzeug mehrere gestohlene Kennzeichen gefunden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landstuhl Telefon: 06371 9229-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell