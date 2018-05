POL-RT: Frau belästigt; Brände; Sachbeschädigung (Zeugenaufruf);

Reutlingen (ots) - Reudern (ES): Heiße Asche entsorgt

Ein Brand hinter einer Garage hat am frühen Mittwochmorgen in der Reuderner Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 0.45 Uhr alarmierten Nachbarn die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr, nachdem sie den Feuerschein hinter der Garage entdeckt hatten und begannen selbst mit ersten Löschversuchen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte die Flammen schnell ablöschen und so ein Übergreifen auf die Garage verhindern. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, dürfte unsachgemäß entsorgte und nicht vollständig abgekühlte Grillasche brandursächlich gewesen sein. Diese hatte hinter der Garage abgestellten Unrat in Brand gesetzt. Durch die bei dem Brand entstandene Hitze wurde ein auf dem angrenzenden Nachbargrundstück geparktes Auto beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt etwa 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): 25-jährige Frau begrabscht

Eine 25-jährige Frau ist am Dienstagmorgen, kurz nach sieben Uhr, im Bereich des S-Bahnhofs Bernhausen sexuell belästigt worden. Aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus hatte ein 37 Jahre alter Mann der Frau an das Gesäß gefasst und sie zudem beleidigt. Die 25-Jährige und deren Begleiterin verließen danach sofort den Bahnhofsbereich und verständigten die Polizei. Eine wenig später vor Ort eintreffende Streife konnte den Mann, der strafrechtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist, identifizieren und festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der libysche Staatsangehörige wieder auf freien Fuß gesetzt. (fn)

Flughafen Stuttgart (ES): Brand in Aufenthaltsraum

Am Dienstagnachmittag ist in einem nicht öffentlich zugänglichen Personalraum im Terminal 1 ein kleinerer Brand ausgebrochen. Gegen 16 Uhr nahmen Passagiere Brandgeruch wahr, weshalb die Terminalaufsicht benachrichtigt wurde. Da der zu diesem Zeitpunkt menschenleere Raum verriegelt war, musste von der hinzugerufenen Flughafenfeuerwehr eine Fensterscheibe eingeschlagen werden. Anschließend konnte der Brand zügig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer, das nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich eines Mülleimers ausgebrochen war, entstand nach ersten Schätzungen ein Mobiliarschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen nicht vor. (mr)

Esslingen (ES): Heckscheiben eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen sechs Uhr und 14.30 Uhr, an zwei in der Kanalstraße geparkten Pkw die Heckscheiben eingeschlagen und damit einen Gesamtschaden von zirka 1.000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge, ein schwarzer Nissan Qashqai und ein dunkelblauer Ford Focus, waren zuvor von ihren Nutzern auf Höhe der Einmündung der Mühlstraße abgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzten. (mr)

Ohmden (ES): Von Flasche an Kopf getroffen

Eine unachtsam weggeworfene Getränkeflasche hat am Dienstagmittag, gegen 13.45 Uhr, auf dem Wiestalweg zwischen Ohmden und Zell eine 19-jährige Spaziergängerin am Kopf getroffen und verletzt. Die junge Frau hatte einem vorbeifahrenden Feiertagsgespann, bestehend aus Traktor und vollbesetztem Anhänger mit Aufbau, das Vorbeifahren ermöglicht und sich an den Straßenrand gestellt. Ein 20-Jähriger, welcher sich auf dem Anhänger befand, warf seine leere Flasche achtlos durch ein Sichtfenster und traf die wartende Frau. Die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo ihre Platzwunde an der Stirn ambulant versorgt wurde. Dem Fahrer des Gespanns wurde der weitere Transport seiner Fahrgäste auf dem Anhänger untersagt. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrlässige Brandstiftung

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 22-Jährigen, nach einem Brand auf einem Gartengrundstück in der Straße Kreuzberg. Der junge Mann hatte gegen 19 Uhr auf dem Grundstück mit seinen Freunden in einer gemauerten Grillstelle ein Grillfeuer entfacht. Allerdings befand sich die Grillstelle nur wenige Meter neben einer Gartenhütte. Vermutlich durch Funkenflug, der zudem noch durch die Hanglage begünstigt wurde, griff das Feuer zunächst auf die Holzwand und anschließend auf den Dachgiebel der Gartenlaube über. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr war der Brand bereits weitgehend gelöscht, sodass die Feuerwehrleute lediglich noch die Nachlöscharbeiten übernehmen mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. (cw)

