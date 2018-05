POL-RT: Einsatzgeschehen Nacht zum ersten Mai, Verkehrsunfälle, Schlägerei, sexuelle Belästigung, Randalierer, gefällter Maibaum, Automatenaufbruch

Reutlingen (ots) - Polizeipräsidium Reutlingen (RT, ES, TÜ) - Nacht zum ersten Mai verlief weitgehend friedlich

Mit erhöhter Polizeipräsenz sind im gesamten Präsidiumsbereich in der Mainacht eine Vielzahl von Personenkontrollen durchgeführt und diverse Veranstaltungen überwacht worden. Neben den üblichen Maischerzen mit Toilettenpapier, Ketchup und Rasierschaum blieben aber auch dieses Jahr Sachbeschädigungen, kleinere körperliche Auseinandersetzungen und ortsveränderte Gegenstände nicht aus. In St.-Johann-Gächingen (RT) konnten unter dem dortigen Maibaum zwei Ortsschilder aufgefunden werden. In Esslingen-Sulzgries wurde ein 15-jähriges Mädchen aufgrund ihrer Alkoholisierung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gefahren, ferner kamen dort bei weiteren Personenkontrollen Baustellenleuchten zu Tage. In Tübingen traf eine Polizeistreife zwei Männer an, die scheinbar herrenlose Metallpoller mit sich führten. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt, Ermittlungen dauern an.

Metzingen (RT): Schlägerei in Jugendzentrum

Bei einer Schlägerei vor einem Vereinsheim zwischen Riederich und Metzingen sind am frühen Morgen des Feiertags vier Personen im Alter zwischen 20 und 27 Jahren verletzt worden. Der Streit, der mit Händen und Fäusten gegen 02.40 Uhr ausgetragen wurde, konnte durch ein starkes Polizeiaufgebot beendet werden. Insgesamt wurden drei Personen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren. Nach ersten Feststellungen hatten sich die beiden 20 und 21 Jahre alten Schläger schon im Laufe des Abends im Club daneben benommen und waren deshalb der Örtlichkeit verwiesen worden. Weitere Ermittlungen dauern an.

St. Johann (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 18-jährigen Fahranfänger ist es in den frühen Morgenstunden des Feiertages im Ortsteil Gächingen gekommen. Der Fahranfänger wollte gegen 01.50 Uhr von der Helmut-Käppler-Straße in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei einen ortsauswärtsfahrenden 20-jährigen VW Fahrer aus Gomadingen. Es kam zum Zusammenstoß wobei ein 17-jähriger Mitfahrer des VW leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 23.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Filderstadt (ES): Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 12-jähriger Junge ist am Montagabend gegen 18.25 Uhr mit seinem Mountainbike mit einem Pkw zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es, als der 12-Jährige aus Filderstadt mit seinem Freund zusammen in Filderstadt-Bonlanden die Osterwiesenstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. An der Kreuzung mit der Schönbergstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von rechts kommenden Audi-Lenkerin. In der Folge stieß der Jugendliche mit seinem Fahrrad gegen das linke vordere Fahrzeugeck und wurde hierdurch über die Motorhaube geschleudert. Eine medizinische Behandlung durch das vorsorglich gerufene DRK war nicht notwendig. Am Audi entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Neckartenzlingen (ES): Zwei Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person ist es am Montagmittag, gegen 12.50 Uhr gekommen. Eine 39-Jährige aus Altdorf befuhr mit ihrem VW Polo die K 1234 von Neckartenzlingen in Richtung Altdorf, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf den linken Fahrstreifen geriet und dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-jährigen Ford-Lenkerin zusammenstieß. In beiden Unfallfahrzeugen lösten auf Grund des Zusammenstoßes die Airbags aus.Die beiden Fahrzeuglenker, die den Sicherheitsgurt angelegt hatten, wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen beseitigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Ostfildern (ES): Betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen

Aufgrund lautstarker Streitigkeiten ist ein 22-Jähriger aus Ostfildern in den frühen Morgenstunden des 01.Mai gegen 02.30 Uhr einem aufmerksamen Zeugen aufgefallen. Der Mann war mit seiner Bekannten in Ostfildern-Nellingen in der Robert-Koch-Straße zu Fuß unterwegs und schlug mehrfach gegen einen geparkten Pkw. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte den erheblich betrunkenen Randalierer und seine 22-jährige Begleiterin antreffen. Wie sich herausstellte, fiel das Paar in gleicher Weise bereits zuvor in Esslingen auf. Da beide immer wieder verbal in Streit gerieten, wurde schließlich der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Er musste seinen Rausch in einer Zelle des Polizeireviers Filderstadt ausschlafen. Für den entstanden Schaden am Pkw in bislang unbekannter Höhe muss der 22-Jährige ebenfalls aufkommen. Außerdem folgt noch eine Anzeige wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung.

Filderstadt-Bernhausen (ES): An Po gefasst

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Dienstagmorgen gegen 07.10 Uhr am S-Bahnhof in Bernhausen gekommen. Eine 27-jährige Frau wurde im Bereich der Bushaltestelle von einer zunächst unbekannten männlichen Person angepöbelt. Als sie dem Handeln keine Beachtung schenkte und zur gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Bäcker ging, lief ihr der 29-Jährige hinterher und griff ihr an den Po. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung ein 29-jähriger aus Libyen stammender Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Tübingen (TÜ): Polizeibeamte beleidigt

Weil sich ein Gast ungebührlich verhalten hat ist die Polizei Tübingen am Montagabend gegen 22.00 Uhr in einen Schnellimbiss in der Eugenstraße gerufen worden. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der 34-jährige Kusterdinger unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auf das Übelste. Als er nach Ausweispapieren durchsucht wurde spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde die Person auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Beim Transport zum Polizeirevier beleidigte er die Polizisten weiter und spuckte mehrfach nach ihnen. Die Person war erheblich alkoholisiert.

Hirrlingen (TÜ): Maibaum schlecht bewacht

Durch Unbekannte ist in der Nacht zum Dienstag der Hirrlinger Maibaum gefällt worden. Durch einen gezielten Schnitt mittels einer vermutlich elektrischen Säge stürzte der Baum in den Schlossweiher. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Dettenhausen (TÜ): Kaugummiautomat aufgebrochen

Durch lauten Krach sind Anwohner der Tübinger Straße am 1.Mai kurz nach Mitternacht auf 2 Kaugummiautomatenaufbrecher aufmerksam geworden. Ein 16-jähriger aus Filderstadt und ein 18-jähriger aus Dettenhausen konnten schließlich bis zum Eintreffen der Polizei von den Anwohnern festgehalten werden. Bei der Kontrolle führten beide Münzgeld in Kaugummiautomatentypischer Stückelung mit sich. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 25 Euro, der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Gegen beide wird eine Strafanzeige gefertigt.

Mössingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall verstorben

Der am 28.04.2018 gegen 11.35 Uhr in Mössingen verunfallte 83-jährige Fahrer eines elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhls (vgl. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 29.04.2018, 14.40 Uhr) ist am Abend des 30.April infolge seiner Unfallverletzungen verstorben.

Rückfragen bitte an:



Tina Rempfer, PvDin - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell