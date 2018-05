POL-RT: Grillstelle verwüstet, Unfälle teilweise mit verletzten Zweirad-Lenkern, Einbrüche, Motorrad-Kontrollen, Maibaum umgestürzt, Hilferufe

Reutlingen (ots) - Familien gehen aufeinander los

In den Schrebergärten der Roanner Straße ist es am Sonntagnachmittag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. Gegen 17 Uhr war es der Disput über ein mutmaßlich ungeschickt geparktes Auto, der die Emotionen zum Überlaufen brachte. Nachdem sie Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung der einen Familie ausgestoßen hatten, wurden ein 17-Jähriger und ein 67-Jähriger von vier 32 bis 36 Jahre alten Mitgliedern der anderen Familie angegriffen. Dabei schlugen die Angreifer den Opfern unter anderem ins Gesicht. Die Polizei musste mit insgesamt drei Streifenbesatzungen ausrücken und vor Ort für Ruhe sorgen. Die Verletzungen erwiesen sich als nicht allzu gravierend, weshalb der Einsatz des Rettungsdienstes nicht von Nöten war. (fn)

Trochtelfingen (RT): Polizeieinsatz wegen vermeintlicher Frauenschreie

Ein Pärchen, das zu später Stunde noch auf einem Feldweg in der Nähe der Straße Neue Steige unterwegs gewesen ist, hat in der Nacht zum Montag, kurz nach Mitternacht, gellend laute Schreie gehört, die aus einem Wald zu kommen schienen. Weil sie davon ausgingen, dass es sich dabei um die Hilferufe einer Frau handelt, verständigten die jungen Leute die Polizei. Es wurde umgehend ein Sucheinsatz eingeleitet, bei dem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Zudem wurden Lautsprecherdurchsagen durchgeführt. Nach etwa einer Stunde konnten die eingesetzten Beamten schließlich selbst die vermeintlichen Hilferufe wahrnehmen. Da diese als mutmaßliche Tierlaute identifiziert werden konnten, wurden die Suchmaßnahmen abgebrochen. (fn)

Bad Urach (RT): Biker nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Sonntagnachmittag in der sogenannten Hanner Steige gekommen. Mit seiner Honda war ein 62 Jahre alter Biker gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 6708 von Bleichstetten nach Bad Urach unterwegs, als er wohl aus Unachtsamkeit im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Zusammenprall mit der dortigen Leitplanke wurde der Lenninger nach bisherigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Seine 59-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Bad Urach, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort war. (fn)

Grafenberg (RT): Exhibitionist entblößt sich vor Joggerin (Zeugenaufruf)

In der Riedericher Straße zwischen Grafenberg und Riederich ist eine 31-jährige Joggerin am Sonntagabend, gegen 20.10 Uhr, einem noch unbekannten Exhibitionisten begegnet. Der Mann, der in Richtung Riederich ging, hatte seine Hose heruntergelassen und sein Geschlechtsteil in der Hand. Zu einem körperlichen Kontakt oder Ansprechen der jungen Frau kam es nicht. Der Unbekannte ist 20 bis 30 Jahre alt, hat dunkle, kürzere Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Brille. Er war mit einer weiten Sporthose und einem grau/schwarzen Langarmshirt bekleidet. Das Polizeirevier Metzingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07123/9240. (fn)

Pfullingen (RT): Vandalismus an Grillstelle (Zeugenaufruf)

Vandalen haben im Laufe des Wochenendes an einer Grillstelle am Schönbergturm gewütet. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, wurde die gemauerte Grillstelle des Schwäbischen Albvereins an der "Pfullinger Onderhos" erheblich beschädigt. Die bislang unbekannten Täter brachen mehrere Steine heraus. Weiterhin warfen die Unbekannten eine massive Sitzgruppe um und einen Spaltblock den Hang hinunter. Die Beschädigungen wurden von der Pächterin des Kiosks entdeckt und unverzüglich gemeldet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/99180 um sachdienliche Hinweise. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. (ms)

Eningen (RT): Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der L 380 ereignet. Kurz nach 13.30 Uhr war ein 52-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati auf der Landesstraße zwischen St. Johann und Eningen unterwegs. Kurz nach der vorletzten Spitzkehre vor Eningen beschleunigte er eigenen Angaben nach mit seiner Maschine und schloss zu einem vorausfahrenden Pkw auf. Da der Biker die Geschwindigkeit des Fahrzeugs falsch einschätzte, musste er abbremsen. Hierbei rutschte das Vorderrad des Motorrads weg und die Ducati schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 44-jähriger Lenker eines VW Passat konnte einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Der Motorradfahrer und seine 43 Jahre alte Sozia konnten sich vor dem Aufprall von dem Zweirad lösen und blieben am rechten Fahrbahnrand liegen. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Zur Versorgung der Verletzten waren ein Notarzt sowie drei Rettungswagen im Einsatz. Weiterhin rückte die Feuerwehr aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 385 in beide Richtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 12.000 Euro. (ms)

Lautertal/Zwiefalter Steige (RT): Weitere Motorradkontrollen

Beamte des Polizeireviers Münsingen haben bei bestem Motorradwetter auch am Sonntag wieder Präsenz im Lautertal und der Zwiefalter Steige gezeigt und Zweiradkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden knapp fünfzig Motorradfahrer kontrolliert, wobei sich neben einem Fall von zu geringer Profiltiefe an der Bereifung nur geringfügige, technische Mängel ergaben. In zahlreichen Gesprächen wurden die Motorradfahrer insbesondere für das Problem der Lärmemissionen sensibilisiert, was beim größten Teil der Fahrer auf Verständnis stieß. (ak)

Reichenbach (ES): Pedelec-Fahrerin stürzt

Mit einem Pedelec ist eine 19 Jahre alte Radfahrerin am Sonntagabend auf der Kreisstraße 1208 zu Fall gekommen. Gegen 19.40 Uhr war die junge Frau von Baltmannsweiler in Richtung Reichenbach unterwegs und verlor kurz vor Ortsbeginn Reichenbach in einer Linkskurve die Herrschaft über ihr Fahrrad. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich die 19-Jährige Verletzungen am Kopf und den Beinen zu. Vom Rettungsdienst wurde sie für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. (fn)

Wendlingen (ES): Totalschaden an Opel Corsa

Nur noch Schrottwert hat der Opel Corsa eines 18-Jährigen, der am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, in der Bahnhofstraße aus Unachtsamkeit einem Toyota ins Heck gefahren ist. Der 60-jährige Lenker des Toyota hatte verkehrsbedingt angehalten, was der Fahranfänger offensichtlich nicht bemerkt hatte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. (fn)

Wendlingen (ES): Streit am Bahnhof

Zwischen einer 38 Jahre alten Frau und einem 28-jährigen Mann ist es am späten Sonntagabend in der S-Bahn nach Wendlingen und später auch am Bahnhof zu einem lautstarken Disput gekommen. Dabei bedrohte und beleidigte der Mann die Frau und konnte nur durch zwei seiner Begleiter davon abgehalten werden, die 38-Jährige auch körperlich anzugehen. Weitere Fahrgäste griffen ebenfalls ins Geschehen ein, woraufhin sich der Mann am Bahnhof Wendlingen in Richtung Innenstadt entfernte. Nach kurzer Fahndung konnte er von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden. Um was es in der Auseinandersetzung letztlich ging, steht noch nicht fest. konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (fn)

Wendlingen (ES): Alkoholisiert gegen stehenden Omnibus gefahren

Seinen Führerschein erst einmal los ist ein 53 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagabend unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verursacht hat. Dabei war er mit einem Opel gegen 20.30 Uhr in einer leichten Linkskurve zu weit nach rechts geraten und mit dem auf einem Seitenstreifen stehenden Linienbus kollidiert. Polizeibeamte, die zur Unfallaufnahme gerufen wurden, stellten wenig später fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro, wobei der Opel anschließend abgeschleppt werden musste, da dieser nicht mehr fahrtüchtig war. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. (fn)

Ostfildern-Nellingen (ES): Erst Täter, dann Opfer (Zeugenaufruf)

Ein 42-jähriger Mann, der nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen am späten Sonntagabend zunächst als Verdächtiger einer Körperverletzung in Erscheinung trat, ist danach selbst Opfer eines Angriffs geworden. Gegen 23 Uhr kam es vor einer Gaststätte am Herzog-Philipp-Platz zunächst zu einem Streit zwischen einem 19 Jahre alten Mann und dem deutlich alkoholisierten 42-Jährigen, in dessen Verlauf dieser dem Jüngeren einen Kopfstoß versetzte und einem 21-Jährigen noch gegen ein Bein trat. Die alarmierte Polizei nahm den 42-Jährigen anschließend zur Dienststelle mit und setzte ihn nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der eindringlichen Ermahnung, sich an diesem Abend von der Gaststätte fernzuhalten, kam er allerdings nicht nach. Vielmehr fand er sich wenig später wieder am Herzog-Philipp-Platz ein und pöbelte erneut Gäste des Lokals an, ehe er letztlich doch noch von dannen zog. Dabei blieb er wohl nicht unbehelligt. Nur wenige Meter weiter wurde der 42-Jährige selbst von mehreren Unbekannten in der Robert-Koch-Straße angegangen. Die Täter schlugen auf den Mann ein, wobei offenbar auch Gegenstände, wie Stangen, benutzt worden sein sollen. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täterschaft im Umfeld der Gaststätte, beziehungsweise in deren Gästekreis, zu suchen ist. Eine neuerliche Überprüfung des Lokals durch Polizeibeamte führte allerdings nicht zur Identifizierung etwaiger Tatverdächtiger. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um Zeugenhinweise. (fn)

Esslingen (ES): In Mensa eingebrochen

Im Verlauf des Wochenendes ist in die Mensa der Hochschule in der Flandernstraße eingebrochen worden. Auf der Suche nach Bargeld schlug der noch unbekannte Eindringling zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr, eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Nach bisherigen Erkenntnissen fand der Täter aber nichts Stehlenswertes, sodass er ohne Beute wieder abziehen musste. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (ak)

Neuffen (ES): Trotz Durchfahrtsverbot in der Steige unterwegs

Bei Kontrollen, die Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Sonntagnachmittag in der Neuffener Steige durchgeführt haben, sind zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zahlreiche Biker beanstandet worden. Insgesamt 39 Motorradfahrer missachteten das am Wochenende für Motorräder geltende Durchfahrtsverbot und erhalten nun eine entsprechende Anzeige. Bereits vor einer Woche hatte die Verkehrspolizei, wie bereits berichtet, entsprechende Kontrollen durchgeführt und Biker, die das Verbot ignoriert hatten, gebührenpflichtig verwarnt. Schon im Pressebericht vom 23. April 2018 war angekündigt worden, dass die Kontrollen fortgesetzt werden, was weiterhin gilt. (ak)

Esslingen (ES): Einbruch in Gaststätte auf der Burg

In eine Gaststätte auf der Esslinger Burg ist am frühen Sonntagmorgen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr morgens schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein. Anschließend stieg er durch das Fenster in den Gastronomiebereich ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde jedoch nichts entwendet. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu dem Einbrecher aufgenommen. (ms)

Plochingen (ES): In Café eingebrochen

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Zeit von zwei Uhr bis sieben Uhr in ein Café Im Bruckenwasen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt ins Innere. Dort durchwühlte der Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Vermutlich ohne Beute musste der Täter von dannen ziehen. Bislang liegen über ein mögliches Diebesgut noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker konnten mehrere Spuren am Tatort sichern. (ms)

Filderstadt (ES): Tresor bei Einbruch erbeutet

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in eine Bäckerei in der Plieninger Straße in Bernhausen eingebrochen worden. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die bislang unbekannten Täter den Hintereingang auf. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten entdeckten die Einbrecher einen im Boden befestigten Tresor. Dieser wurde gewaltsam aus der Verankerung entfernt und mitgenommen. Die Spurensicherung wurde von den Kriminaltechnikern durchgeführt. (ms)

Tübingen (TÜ): Beim Sturz vom Fahrrad schwer verletzt

Eine Frau hat beim Sturz von ihrem Fahrrad am Sonntagnachmittag so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem Mountainbike um 14.45 Uhr die Verlängerung der Hagellocher Straße in Richtung Schloß Hohenentringen. In einer abschüssigen Kurve kam die Radlerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Krankenhaus gebracht. Die Frau trug keinen Fahrradhelm. (ms)

Mössingen (TÜ): Maibaum stürzt um

Ohne Fremdeinwirkung ist in der Nacht auf Montag, gegen 2.30 Uhr, der Maibaum in Mössingen umgestürzt und in zwei Teile zerbrochen. Nicht der gescheiterte Versuch eines traditionellen Diebstahls des guten Stücks durch junge Männer aus den Nachbarorten war für das Umkippen verantwortlich, sondern vielmehr eine kräftige Windböe. Der umstürzende Baum beschädigte dabei eine Straßenlaterne sowie einen Holzzaun. Anwesende Bewacher des Maibaums räumten die Überreste sofort von der Straße, so dass es zu keinen weiteren Schäden oder gar Gefährdungen des Straßenverkehrs kam. Am Zaun und der Laterne entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. (fn)

