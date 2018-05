POL-RT: Suche nach vermisster Frau erledigt

Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Vermisste 41-jährige Frau gefunden

Wie bereits berichtet, wurde seit Samstagabend eine 41-jährige Frau aus Tübingen vermisst (siehe auch Pressemitteilung vom 30.04.2018, 14.34 Uhr). Die Frau wurde am Dienstagmittag in München angetroffen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Wo sie sich seit Samstagabend aufgehalten hat, ist bislang nicht bekannt.

