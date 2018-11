POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Rammelsbach/Nachbarorte (ots) - Durch bisher unbekannte Täter wurden Einbrüche in die beiden Kindertagesstätten in Rammelsbach und Neunkirchen verübt, wobei jeweils die rückwärtigen Zugangstüren aufgehebelt und danach die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Der Tatzeitraum in Rammelsbach liegt zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen und es entstand Sachschaden während in Neunkirchen das gesamte Wochenende in Frage kommt und hier Elektrogeräte entwendet wurden. Ebenfalls am Wochenende erfolgte ein Einbruchsversuch in die Grundschule in Godelhausen. Allerdings scheiterten die Täter hier an einer Tür und einem Fenster und gelangten nicht ins Gebäudeinnere, so dass lediglich Sachschaden entstand. Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen, bitte an die Polizei Kusel, Telefon 06381/919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de

