POL-PDKL: Kompletter Überschlag wieder auf die Räder

Hoppstädten (ots) -

Mit ihrem PKW ist eine Fahrzeugführerin am Montagnachmittag von der K 68 abgekommen. Beide Fahrzeuginsassen blieben nach einer kompletten Rolle des Fahrzeuges unverletzt. Die 18-Jährige war von Sien kommend in Richtung Hoppstätten gefahren. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Quer zur Fahrtrichtung krachte das Fahrzeug gegen die Böschung und in den Straßengraben. Mit dem vorhandenen Schwung überschlug sich der Wagen und kam wieder auf den Rädern zum Stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell