Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190221-3: Einbrecher bemerkt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat laute Geräusche aus der darüber liegenden Nachbarswohnung gehört, schaute nach und sah einen flüchtenden Täter.

Die lauten Geräusche hörte der 27-jährige Nachbar am Mittwochabend (20. Februar) um 19:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hildeboldstraße. Er sah nach und bemerkte den Täter auf dem Balkon der darüber wohnenden Nachbarin (28). Als der Täter den 27-Jährigen bemerkte, flüchtete er mit einem Sprung über das Balkongeländer zur Hausvorderseite in unbekannte Richtung. Er war 170 bis 180 Zentimeter groß, von sportlicher Statur und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer beigen Kapuzenjacke. Der Zeuge informierte über den Notruf 110 die Polizei und verständigte seine Nachbarin.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen telefonisch unter 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth zu wenden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell