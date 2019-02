Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190221-1: Autos durch Feuer beschädigt- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge bemerkte den Brand am Donnerstagmorgen (21. Februar) gegen 02:00 Uhr auf der Josef-Bitschnau-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Werkstattgelände standen mehrere Fahrzeuge im Hof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kleinwagen in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung beschädigte das Feuer zudem zwei daneben abgestellte Fahrzeuge.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag in diesem Bereich Verdächtiges bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

