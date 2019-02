Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190220-2: Alkoholisierter Autofahrer schlief an Ampel ein - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen (19. Februar) ist ein 49-jähriger Mann vor einer Ampel auf der Venloer Straße mit drei Promille im Blut eingeschlafen.

Ein Zeuge (49) fuhr gegen 08:30 Uhr auf der Venloer Straße in Richtung Stommeln. An einer roten Ampel auf der Kreuzung Venloer Straße/Landesstraße 93 stoppte er - genauso wie sein Vordermann - sein Auto. Doch auch als die Ampel auf Grün sprang, fuhr das Fahrzeug vor ihm nicht los. Als der Zeuge ausstieg und zum Auto des anderen Verkehrsteilnehmers ging, stellte er fest, dass der gleichaltrige Fahrer schlafend vor dem Steuer saß. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Polizisten stellten mittels eines Alkoholtests fest, dass er mit drei Promille stark alkoholisiert war. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell