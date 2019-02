Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190219-1: Ladendiebe dem Richter vorgeführt- Frechen/Köln

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei nahm eine Gruppe von insgesamt sechs Männern am Montag (18. Februar) um 16:30 Uhr nach mehreren Ladendiebstählen in einen Baumarkt auf der Europaallee fest.

Zunächst beobachteten Zeugen, wie zwei Männer (34/30) den Markt getrennt betraten. Im weiteren Verlauf füllten sie einen Rucksack mit Ware und verließen den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Auf dem Parkplatz begaben sie sich zu zwei Autos, in denen vier weitere Männer im Alter von 30 bis 47 Jahren warteten. Im Anschluss betraten wieder zwei andere Männer aus der Gruppe den Baumarkt und entwendeten ebenfalls mehrere Gegenstände.

Die Polizei nahm die sechs Männer fest, als diese mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro den Parkplatz verlassen wollten. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass alle bereits wegen bandenmäßigen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten sind. Der letzte Fall der Bande war am gleichen Tag um 13:00 Uhr in Köln in einem Baumarkt in Ehrenfeld. Dort hatten der 34-Jährige und einer der Männer, die im Auto angetroffen worden waren, ebenfalls einen Ladendiebstahl begangen. Alle sechs aus Ibbenbüren stammende Männer werden einem Richter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wp)

