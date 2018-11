POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. (ots) - Eine 56-jährige Fahrzeughalterin eines Pkw Toyota Corolla Kombi hatte am Mo., 26.11.2018, gegen 17:15 Uhr, ihren PKW auf dem kleinen Parkplatz des Geschäftes "PK Fashion", gegenüber der Praxis des dortigen Heilpraktikers in der Hachenburger Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als sie nach gut einer Stunde wieder zur ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an dem hinteren, rechten Radlauf beschädigt (zerkratzt und leicht eingedellt). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



