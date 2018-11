POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Hövels, B 62 (ots) - Am Do., 29.11.2018, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Renault Twingo in der Gemarkung Hövels die B62 von Wissen aus kommend in Richtung Betzdorf. In einer Rechtskurve (Gasometerkurve) verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern und prallte trotz Gegenlenken in den linksseitigen Straßengraben. Durch den Unfall erlitt der 40-Jährige leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

