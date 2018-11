POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 28.11.2018

Straßenhaus (ots) - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 28.11.2018

Zwei Tageswohnungseinbrüche in Oberhonnefeld

Oberhonnefeld - Am Mittwoch, dem 28.11.2018, wurde zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, jeweils in ein Einfamilienhaus im Weyerbuscher Weg und in der Bergstraße eingebrochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Einbrecher in Kleinmaischeid durch lauten Schrei verscheucht

Kleinmaischeid - Am Mittwoch, dem 28.11.2018 meldete sich um kurz vor 13 Uhr eine Anwohnerin aus einem Haus in der Waldstraße. Sie befand sich gerade im Obergeschoss ihres Hauses, als sie aufgrund von lauten Geräuschen im Untergeschoss auf einen Einbruch aufmerksam wurde. Sie schrie dann so laut, dass die Täter in Richtung Aloyis-Barth-Straße davon liefen. Die Geschädigte und eine weitere Zeugin konnten folgende Täterbeschreibung abgeben:

- vermutlich osteuropäische Abstammung - 1,70- 1,80 m groß - kräftig - dunkel gekleidet - einer trug eine blaue Mütze/Basecap - der andere trug ein Klemmbrett unter dem Arm

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahme mehrerer Streifenwagen konnten die Täter jedoch nicht ergriffen werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Versuchter Einbruch in Neustadt

Neustadt/Wied - Am Mittwoch, dem 28.11.2018 kam es zwischen 06.45 und 15.30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in der Fortunatusstraße. Bislang unbekannte Täter versuchten das zur Straße gelegene Küchenfenster aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

