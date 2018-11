POL-PDNR: Brand im Bereich der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, Neuwied-Feldkirchen

Neuwied (ots) - In den Abendstunden des vergangenen Sonntag entdeckten Zeugen mehrere brennende Mülltonnen in einem frei zugänglichen Außenbereich der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied-Feldkirchen. Dank des sofortigen Notrufs und des zeitnahen Eintreffens der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Trotzdem entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt, schließen jedoch auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Zeugen, die in den Abendstunden des 25.11.2018, insbesondere im Zeitraum 20:00-22:00 Uhr Auffälligkeiten auf und rund um das Gelände des Landesschule beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 zu melden.

