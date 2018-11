POL-PDNR: Dank aufmerksamer Bürger hatte ein Handtaschendieb keine Chance.

Reiferscheid (ots) - Durch das couragierte Einschreiten mehrerer Bürger, konnte ein jugendlicher Straftäter dingfest gemacht und der Strafverfolgung zugeführt werden. Zum Sachverhalt: Eine 71 Jahre alte Dame spazierte auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Reiferscheid und Flammersfeld. Hierbei wurde sie von einem 15 jährigen verfolgt, der zum Zeitpunkt des Aufschließens die Gelegenheit nutzte und ihr die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter in die Ortslage Reiferscheid und wurde zunächst aus den Augen verloren. Aufgrund der Hilferufe des Opfers wurden ein 27 Jahre alter Jogger sowie ein Paketlieferant auf die missliche Lage der geschädigten Frau aufmerksam. Getrennt voneinander entschlossen sich beide Männer den flüchtenden Täter zu verfolgen. Auf dieses unerschrockene Verhalten wurde ein 44 jähriger Anwohner der Ortschaft Reiferscheid aufmerksam. Ihm war bekannt, dass seine Ehefrau wenige Augenblicke zuvor einem ihr unbekannten Jugendlichen den erfragten Toilettengang in ihrem Haus ermöglicht hatte. Der 44 Jahre alte Ehemann erkundigte sich bei dem Paketausfahrer nach dem Grund seines Verhaltens und ob er jemanden suchen würde. Dies wurde dahingehend bejaht, dass man einen Handtaschendieb suche. Geistesgegenwärtig erkannte der Ehemann die Situation und schloss den jugendlichen Täter, nach vollendetem Toilettengang, bis zum Eintreffen der Polizei in seiner Werkstatt ein. Der Jugendliche wurde dank der Zusammenarbeit mit den Anwohnern von Reiferscheid festgenommen, die vollständige Handtasche dem Opfer wieder übergeben.

