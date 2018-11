POL-PDNR: Betzdorf - Trunkenheit im Verkehr

Betzdorf (ots) - Ein 45-Jähriger Lkw-Fahrer wurde am Montagnachmittag in der Industriestraße von der Polizei Betzdorf kontrolliert. Der Fahrer eines 7,5 Tonners war beim Abladen in einem Industriebetrieb auffällig geworden, da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

