POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Fiersbach

Fiersbach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Montag, den 26.11.2018 gegen 08:40 Uhr auf der K 26 in der Gemarkung Fiersbach. Ein 34 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die K 26 aus Richtung Kircheib kommend in Fahrtrichtung Fiersbach. Hinter einer, auf der Strecke befindlichen Kuppe kreuzte nach seinen Angaben ein Rehwild die Fahrbahn von links nach rechts. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden wich der Pkw Fahrer nach rechts aus, kam anschließend von der Fahrbahn ab, streifte an einem Baum vorbei und kam letztendlich rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Pkw befreien und wurde anschließend durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

Telefon: 02681 9460

Telefax: 02681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell