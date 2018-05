POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Ohne Führerschein unterwegs

Mainz (ots) - Eine Streife der Polizei Mainz führt am Mittwoch, 02.05.2018, gegen 07:30 Uhr in der Lise-Meitner-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle an einem Mercedes-Fahrer durch. Der Fahrzeugführer, ein 24-Jähriger, kann sich zwar mittels Bundespersonalausweis ausweisen. Er gibt jedoch an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergibt, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3012

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell