POL-PDNR: Niederfischbach - Entwendeter Mofaroller im Bach Asdorf aufgefunden

Betzdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum vergangenen Sonntag im Hüttseifer Weg einen orangefarbenen Motorroller der Marke Rieju. Der Roller wurde am Sonntagmorgen im Bach Asdorf, in Höhe der Firma Barth aufgefunden. Das Fahrzeug wies Beschädigungen im Frontbereich auf. Der Geschädigte hatte den Verlust des Fahrzeuges noch nicht bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder einem Unfall Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter 02741/9260 zu melden.

