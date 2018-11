POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Pkw Toyota, welcher am Montagmorgen, gegen 10:30 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt war. Der Unfallverursacher befuhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Freudenberg und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

