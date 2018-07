POL-VDMZ: Verkehrsunfall, Diesel ausgelaufen, Rückstau auf der BAB 61 Fahrtrichtung Koblenz

1 weiterer Medieninhalt

Alzey (ots) - Am heutigen Donnerstag gegen 14.40 Uhr kam es auf der BAB 61, Fahrtrichtung Koblenz, im Bereich einer Baustelle zwischen dem Parkplatz Langwiese und der Anschlussstelle Alzey zu einem Verkehrsunfall, der zu Zeit noch zu einem größeren Rückstau führt. Ein LKW übersah den Beginn der Baustelle, bei der die linke Fahrspur auf die Gegenfahrbahn geführt und durch eine mobile Trennwand von der rechten Fahrspur getrennt wird. Er fuhr mit seinem Sattelzug auf die Trennwand auf und kam erst nach circa 150 Metern zum Stehen. Hierbei wurde der Tank aufgerissen, so dass sich circa 200 Liter Diesel über die Strecke verteilten. Die Feuerwehr konnte den Kraftstoff glücklicherweise schnell binden, so dass kein Diesel ins Erdreich gelangte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Zurzeit läuft die Bergung des LKW mittels eines Krans, der das Fahrzeug von der Trennwand herunterheben muss. Der nachfolgende Verkehr wird durch die Polizei über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, dennoch besteht ein Rückstau in einer Länge von circa 9 Kilometern. Die Autobahnmeisterei befindet sich ebenfalls noch vor Ort, die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauert voraussichtlich noch bis circa 21.00 Uhr an.

