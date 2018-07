POL-VDMZ: LKW mit gravierenden Mängeln, zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften

Armsheim (ots) - Die Verkehrskontrolle eines Autotransporters auf der BAB 61 bei Armsheim brachte selbst die langjährig erfahrenen Beamten der Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim ins Staunen und führte zu der Untersagung der Weiterfahrt. Neben völlig abgefahrenen Reifen, einem defekten und einem nicht geprüften Fahrtenschreiber sowie fehlenden Sicherheitsüberprüfungen der Zugmaschine und des Aufliegers wurden in dem Fahrzeug nicht nur die deklarierten Autos, sondern auch nicht zur Ausfuhr genehmigte Elektrogeräte transportiert. Die Firma selbst hatte die Fahrtenschreiber weder im erforderlichen System angemeldet noch jemals ausgewertet. Der Fahrer hatte in den letzten 4 Wochen an jedem einzelnen Tag die Lenkzeit überschritten bzw. die Ruhepausen zu kurz gehalten und konnte den Fahrtenschreiber überhaupt nicht bedienen. Da der 39-jährige Mann aus Haiger nicht einsehen wollte, dass er nicht übermüdet mit einem völlig verkehrsuntüchtigen Fahrzeug in Richtung Antwerpen weiterfahren durfte, musste der LKW zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt werden. Nach Auswertung und Begutachtung aller Beweismittel erwarten nun den Fahrer als auch die Transportfirma Bußgeldverfahren. Es drohen hohe Bußgelder oder die Einziehung des illegal erzielten wirtschaftlichen Vorteils bis zu einer Höhe von 15.000 Euro.

