POL-PDKH: Spiegel abgefahren (22.11.2018)

Bad Sobernheim (ots) - Am Donnerstag Abend wurde im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr an einem in der Staudernheimer Straße geparkten VW Golf der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug abgerissen. Es könnte sich hierbei um einen Pkw der Marke Peugeot handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn (Tel.: 06752 / 1560) oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270) entgegen.

