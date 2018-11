POL-PDKH: Einbruch in Truck-Center

Kirn (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21.11.2018 kam es zu einem Einbruch in ein Truck-Center im Industriegebiet in der Obersteiner Straße. Das Gebäude wird von zwei Firmen genutzt. Der oder die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite in das Truck-Center. In dem Gebäude hebelten sie mehrere massive Türen brachial auf. Aus dem Büro-Komplex wurde Bargeld und aus einem Wohnmobil ein Receiver und eine Hängematte gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell