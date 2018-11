POL-PDKH: Anrufe durch falsche Polizeibeamte (22.11.2018)

Kirn (ots) - Am Donnerstag erhielten mehrere Kirner Bürgerinnen (vornehmlich Seniorinnen) Anrufe einer männlichen Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab und vorgaukelte, dass man am Vorabend Einbrecher festgenommen habe, bei denen Listen mit den Namen der älteren Damen gefunden worden seien. Der Anrufer fragte daher gezielt, ob die Leute Bargeld und / oder Schmuck im Haus hätten. Derartige Anrufe ereigneten sich in jüngster Vergangenheit häufiger. Die Täter zielen darauf ab, die älteren Herrschaften zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck und Wertsachen zu bewegen, die ein "Abholer" zur "Sicherung" in Verwahrung nehmen soll. Die Polizei rät daher dringend, auf keine der Forderungen einzugehen, keine Informationen preiszugeben und umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110 zu kontaktieren.

