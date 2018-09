POL-PDLU: Fußgönheim: Rollerfahrer und Sozia gestürzt und verletzt

Fußgönheim (ots) - Am 11.09.18, gegen 17:10 Uhr, kommt es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, nachdem eine verkehrsbedingt haltende, 71- jährige Opel- Fahrerin, beim Wiederanfahren, den in gleicher Richtung fahrenden Rollerfahrer und dessen Sozia übersieht. Sowohl der 58- jährige Rollerfahrer und seine 53- jährige Sozia stürzen und verletzen sich. Der Sachschaden beträgt ca. 3000,-EUR.

