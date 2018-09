POL-PDLU: Heßheim: Imbiss aufgebrochen

Heßheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 09.09.18, 17:50 Uhr und dem 10.09.18, 07:30 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Frankenthaler Straße ein und versuchen einen Zigarettenautomaten im Innern aufzubrechen, was jedoch misslingt. Die Einbrecher verlassen die Imbissstube ohne Diebesgut, hinterlassen allerdings einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-EUR.

