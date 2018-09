POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl (74-1009)

Speyer (ots) -

10.09.2018, 10.00 Uhr Ein bislang unbekannter Mann sprach im Bereich des Busbahnhofs in der Bahnhofstraße eine 83-jährige Frau an und bat um Kleingeld zum Telefonieren. Als ihm die Rentnerin eine zwei Euro Münze gegeben hatte, hat dieser vermutlich 170 Euro Bargeld unbemerkt aus der Geldbörse entwendet. Die Rentnerin bemerkte das Fehlen des Geldes kurze Zeit später beim Einsteigen in einen Bus. Sie kann den Mann wie folgt beschreiben: zwischen 45 und 50 Jahren alt, ca. 175 cm groß, blaues Hemd, helle Jeans, lichtes Haar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

