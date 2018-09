POL-PDPS: Zweibrücken - Betrügerische Mail/Schadmail (vermutlich eine von vielen versandten Mails dieser Art)

Zweibrücken (ots) - Eine 32-jährige Frau aus Zweibrücken zeigte an, dass sie in den frühen Morgenstunden des 08.09.2018 eine Mail von einer Rechtsanwaltskanzlei Wagner und Peters erhalten hätte, wonach sie hinsichtlich einer Urheberrechtsverletzung mit einem Gegenstandswert von 12.563 Euro diverse Pauschalen in Höhe von 1.031,77 Euro zahlen müsse. Außer dem Namen und einer Absende-Mailadresse (info@...) waren in der Mail keine Details bezüglich der absendenden Anwaltskanzlei ersichtlich. In der Mail wurde auf weitere Informationen in einer angehängten Datei hingewiesen. Ein solcher Anhang sollte aus Sicherheitsgründen nie geöffnet werden; es besteht die Gefahr, dass solche Anhänge für das Handy oder den Computer schädliche Dateien bzw. Software enthalten. Seriös begründete Ansprüche werden zudem regelmäßig auf dem Postweg zugestellt.

